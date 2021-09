Everest: Juno Temple affianca Ewan McGregor nel film di Doug Liman

La star di Ted Lasso Ted Juno Temple si è unita al cast di Everest*, nuovo action thriller di Doug Liman interpretato da Ewan McGregor**, Sam Heughan e Mark Strong.

Wonder Wheel: una foto di Juno Temple

Juno Temple interpreterà la moglie dell'alpinista George Mallory (Ewan McGregor), Ruth, che viene lasciato indietro a gestire la propria vita durante i pericolosi tentativi dell'uomo di scalare l'Everest.

Ambientato nel 1921, Everest ripercorre un periodo in cui la vetta rimaneva l'ultima grande sfida non vinta sulla Terra. George Mallory (Ewan McGregor) viene selezionato dall'arrogante Arthur Hinks (Mark Strong) della Royal Geographic Society per scalare la montagna, sfidando l'eccentrico australiano George Finch (Sam Heughan) in una prova di patriottismo e resistenza fisica.

Everest è scritto dallo sceneggiatore candidato all'Oscar Sheldon Turner ed è ispirato al romanzo Paths of Glory dell'autore inglese Jeffrey Archer. Il film è prodotto da Jennifer Klein con Liman. Le riprese inizieranno nel Regno Unito e in Italia nel gennaio 2022.

Juno Temple è attualmente impegnata con la lavorazione della serie limited Paramount+ The Offer, che racconta la genesi dl capolavoro di Coppola Il padrino.