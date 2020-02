Ewan McGregor odia fare i selfie con i fan: ecco perché

Ewan McGregor, nelle sale con Birds of Prey, ha rivelato che non ama fare i selfie con i fan per un motivo molto semplice eppure molto sottovalutato...

Ewan McGregor ha rivelato durante un'intervista di non amare fare i selfie con i fan, e ha anche spiegato il perché. Dall'avvento dello smartphone, le interazioni con le celebrità sono cambiate molto, da piccole conversazioni a selfie rubati. L'attore scozzese ama parlare con i suoi fan, ma odia fare foto.

Durante un'intervista con Sunday Sitdown, infatti, uno dei volti di Birds of Prey ha dichiarato: "Stai lì, ti fai la fotografia, loro sono felici e scappano via, penso che sia un'operazione senz'anima. Prima almeno dicevano 'Ah, ti ho visto in quel film!'. Anche se non gli piaceva qualcosa, almeno in Scozia, mi dicevano 'Ah comunque quel film faceva schifo'. Almeno c'era un qualche tipo di scambio, ora invece è solo un'inutile foto."

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Ewan McGregor, Chris Messina in una scena del film

In effetti è difficile immaginare McGregor non accerchiato da fan costantemente in ricerca di una foto con lui, soprattutto ora che vive a Londra e che è entrato nel DCEU, rendendolo noto a un pubblico ancora più ampio - se possibile. Uno dei prossimi progetti di Ewan McGregor è l'attesa serie su Obi Wan-Kenobi, ambientata ovviamente nell'universo di Star Wars. Secondo alcune indiscrezioni apparse online Kathleen Kennedy ha richiesto che venissero modificati gli script firmati da Hossein Amini e la produzione dovrebbe partire quest'anno. Probabilmente dopo l'arrivo della serie, la richiesta di selfie per Ewan crescerà in modo ulteriormente esponenziale!

