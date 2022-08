Ewan McGregor sul Marvel Cinematic Universe: "Non sento il bisogno di un altro franchise"

Ewan McGregor ha rivelato che non è affatto interessato di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: l'attore, principalmente conosciuto per aver interpretato Obi-Wan Kenobi, l'iconico Maestro Jedi di Star Wars, ha recentemente risposto alle moltitudini di fan che desideravano sapere se avesse preso in considerazione l'idea di unirsi all'altro importante franchise della Disney.

Durante un panel del Fan Expo di Boston dello scorso fine settimana, a McGregor è stato chiesto se avesse interesse a lavorare con i Marvel Studios: entrare nel MCU potrebbe essere un'esperienza unica per la maggior parte degli attori, ma la star 51enne non è sicura di voler aggiungere un altro franchise di successo al suo curriculum.

"Non lo so. Non so se voglio farlo. Perché amo recitare in molti campi diversi, questo è vero. Amo anche fare il regista ma mi piacerebbe di più recitare di nuovo a teatro, quello voglio sicuramente farlo di nuovo", ha spiegato il celeberrimo attore di origine scozzese.

"Per quanto concerne l'MCU, sai, sono nel mondo di Star Wars. Sento di non aver bisogno di un altro franchise... Non lo sto cercando, questo è certo. Detto questo, non significa che non lo farò mai perché se tra due anni dovessi cambiare idea tutti diranno: 'Hai detto che non l'avresti mai fatto!'. Il fatto che per adesso non mi interessa particolarmente", ha concluso Ewan McGregor.