Evil: il terrificante teaser trailer della stagione 2 della serie Paramount+

Mike Colter nel teaser trailer della seconda stagione di Evil, serie horror che anticipa nuove possessioni, demoni e indagini soprannaturali in arrivo.

Esorcismi, sangue sul muro e tanti mostri: il teaser trailer della seconda stagione di Evil promette un'esperienza selvaggia e diabolica. I nuovi episodi del dramma soprannaturale con Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi e Michael Emerson arriveranno su Paramount+ il 20 giugno dopo l'abbandono di CBS.

Creata da Michelle e Robert King, Evil è un thriller metafisico incentrato sulla psicologa forense Kristen Bouchard (Katja Herbers) che unisce le forze all'aspirante prete David Acosta (Mike Colter) e allo scettico Ben Shakir (Aasif Mandvi) per investigare su fenomeni soprannaturali come possessioni demoniache e miracoli. Evil vede nel cast anche Michael Emerson nel panni di Leland Townsend, Kurt Fuller in quelli del Dottor Kurt Boggs e Christine Lahti nel ruolo di Sheryl Luria.

Lo scioccante finale della prima stagione di Evil suggerisce che Kristen abbia ucciso un serial killer che stava perseguitando la sua famiglia e potrebbe essere posseduta. La stagione 1 ha registrato una media di 6,29 milioni di spettatori e ha trovato un pubblico ancora più ampio una volta che è approdata su Netflix lo scorso autunno.

I nuovi episodi, attualmente in lavorazione a New York, dovrebbero proseguire la sottotrama della possibile possessione di Kristen oltre a introdurre nuovi misteri soprannaturali da risolvere.

"Questa stagione vedrà la presenza di un angelo vendicatore che è presumibilmente buono, ma parla in termini malefici ipotizzando di uccidere milioni di persone e così via" ha anticipato Robert King durante il panel del New York Comic-Con a ottobre. "C'è un personaggio di nome Abby, che è una versione di George. Abbiamo, direi, cinque o sei nuove trovate spaventose quest'anno."

27 film horror su Netflix da non perdere