Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, anticipazioni 29 marzo: i genitori di Selin vicini alla verità su Demir

Ecco le anticipazioni di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata venerdì 29 marzo 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore torna su Mediaset Infinity domani, venerdì 29 marzo, con un nuovo episodio. La dizi turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat, trasmessa originariamente da Fox TV nel 2019, è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Her Yerde Sen (questo il titolo originale) farà compagnia al pubblico italiano con 75 episodi.

Everywhere I Go: riassunto del 28 marzo

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: una scena

Demir discute con Alara del suo progetto. Selin, fingendo di essere Merve, vuole ringraziare Demir per l'aiuto ricevuto, ma Vedat scopre che Selin ha mentito riguardo alla sua identità. Tuttavia Vedat sembra essere molto comprensivo nei suoi confronti. In azienda, invece, Demir affronta Ferruh riguardo a delle irregolarità nell'acquisto di materiali destinati all'hotel di Yildirim.

Anticipazioni del 29 marzo: i genitori di Selin scoprono la verità su Demir?

Firuze e Leyla decidono di aiutare i genitori di Selin ad organizzarle la festa di compleanno a sorpresa. Arrivate all'Happy Pie, Reyhan chiede ad Ayda di invitare tutti gli amici di Selin alla festa che si farà la sera stessa.

Ayda crea una chat di gruppo per invitare i colleghi alla festa di compleanno e Merve le fa notare che sarà un problema riuscire a tenere nascosto ai genitori di Selin che Demir è il capo della Artemim. Burak, appena saputo della festa a casa di Selin, scrive a Ferruh di prepararsi a recuperare le foto.

Nel prossimo episodio i rapporti tra Selin e Demir si distendono

Selin si scusa con Demir per tutto quello che è successo con i suoi genitori, regalandogli una pianta presa al vivaio di Vedat. Nel mentre arriva una telefonata della signora Dirim che chiede a Demir di andare da lei per poter ultimare i lavori prima che torni il marito a casa. Demir decide di portare con sè Selin.

Tutte le puntate di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore fin qui pubblicate sono disponibili per la visione in ogni momento su Mediaset Infinity nella pagina dedicata alla dizi.