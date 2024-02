Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: dal 1° marzo su Mediaset Infinity la nuova soap turca

Arriva il 1° marzo gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, la nuova serie romantica turca: ecco la trama e il cast.

Una nuova soap turca si prepara a deliziare e coinvolgere il pubblico di Mediaset Infinity: è Everywhere I Go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen in lingua originale), disponibile dal 1° marzo sulla piattaforma streaming gratuitamente e in esclusiva per l'Italia. Un episodio nuovo al giorno dal lunedì al venerdì, per un totale di 75 giorni insieme a Selin e Demir, i due protagonisti.

La trama

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: i due protagonisti Aybüke Pusat e Furkan Andic

Selin è una giovane donna e talentuosa architetto che vede i pezzi della sua vita incastrarsi al posto giusto quando trova finalmente la casa perfetta da acquistare. Demir è un affascinante uomo d'affari con una brillante carriera che, dopo tanti anni passati all'estero, decide di tornare nel suo Paese, acquistando la casa in cui è cresciuto.

Sfortunatamente, sebbene entrambi credano di aver trovato un posto da poter chiamare casa, si scopre che ognuno di loro possiede solo metà della proprietà.

Come se condividere improvvisamente la casa con uno sconosciuto indesiderato non fosse abbastanza, Selin tornando al lavoro scopre che la sua azienda è stata rilevata da un nuovo investitore: Demir. I due non riescono ad evitarsi né nella vita privata né in quella professionale, ma c'è qualcos'altro dal quale non possono scappare: l'inevitabile chimica che si crea tra loro due. Mentre le tensioni aumentano sia sul posto di lavoro che a casa, una storia d'amore inizia a sbocciare in questa affascinante serie romantica.

Il cast

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: il cast della soap turca al completo

La nuova commedia romantica ha come protagonisti Furkan Andic, star della serialità turca, e Aybüke Pusat, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Güneş in Dreams and Realities - La forza dei sogni. Ad arricchire il cast troviamo anche Ali Yagci (Osman di Daydreamer - Le ali del sogno) e Aslihan Malbora.

Per i ruoli di Demir e Selin, i due attori Furkan Andic e Aybüke Pusat si sono aggiudicati il premio di Best TV Couple ai Golden Butterfly Awards, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca.