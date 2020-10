Everybody Loves Diamonds: Amazon Prime Video annuncia nuova serie ispirata al Colpo di Anversa

Amazon Prime Video ha annunciato oggi la nuova serie Amazon Original Everybody Loves Diamonds. Questa nuova serie italiana Amazon Original sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi in tutto il mondo.

Everybody Loves Diamonds è una heist series con risvolti da commedia, ispirata al Colpo di Anversa del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo". Questa nuova serie Amazon Original segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo, che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Everybody Loves Diamonds è prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, e scritto da Stefano Bises (Gomorra, ZeroZeroZero, Il Miracolo), Michele Astori (La mafia uccide solo d'estate), Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

"Siamo entusiasti di lavorare con uno dei più prestigiosi team creativi e produttivi in Italia, e di condivivere il nostro approccio collaborativo al lavoro e gli altissimi standard di Amazon per quel che attiene la qualità produttiva e lo storytelling" ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. "Everybody Loves Diamonds elettrizzerà e sorprenderà il pubblico di Prime Video con il racconto inedito e dai risvolti da commedia di quello che è stato un clamoroso colpo grosso. Siamo molto felici di lavorare con Wildside a questa nuova serie Amazon Original italiana, fresca e brillante".

"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Amazon con questa importante heist series; un genere di successo in tutto il mondo ma mai realizzato per gli schermi italiani" hanno aggiunto Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa di Wildside. "Una storia che si basa su un'incredibile rapina realizzata 17 anni fa, da persone normali con vite normali. Persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa. Inoltre, siamo molto fortunati ad avere come consulenti personaggi coinvolti realmente nella vicenda e che, secondo noi, ci aiuteranno raccontare questa storia nel modo più accurato possibile."

La serie Amazon Original Everybody Loves Diamonds si unirà a migliaia di show e film disponibili nel catalogo di Prime Video, tra cui gli Amazon Original di produzione italiana FERRO e Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, e serie Amazon Original premiate e acclimate dalla critica come Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan, Guava Island di Donald Glover, Troop Zero, The Boys e Homecoming, tutte disponibili su Prime Video, senza costi aggiuntivi per i clienti Prime che godono già di consegne nel giorno successivo, musica in streaming e molto altro. Altre serie originali italiane che sono già state annunciate in produzione includono Bang Bang Baby, Vita da Carlo, Dinner Club e la seconda stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo.

I clienti Prime potranno guardare Everybody Loves Diamonds attraverso l'app di Prime Video disponibile per smart TVs, dispositive mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablets, Apple TV, console di gioco, Chromecast, Vodafone TV o su Primevideo.com. Grazie all'app di Prime Video, i clienti Prime possono scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili e tablet e guardarli ovunque offline senza costi extra al loro abbonamento Prime a soli €36/anno. I nuovi clienti possono scoprire di più su amazon.it/prime e godere di 30 giorni di prova gratuiti.