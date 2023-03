Evelyne tra le nuvole: guarda la clip esclusiva della commedia scritta e diretta da Anna Di Francisca

Il 30 marzo arriverà nei cinema il film Evelyne tra le nuvole, una commedia scritta e diretta da Anna Di Francisca, e una clip esclusiva per Movieplayer.it mostra in anteprima qualche divertente minuto.

Nel video, infatti, si vede una delle protagoniste immersa nella realtà virtuale, situazione che porta a un inaspettato momento quando, lungo il suo cammino, incontra due amiche.

Il film Evelyne tra le nuvole ha come protagonista della storia Sofia, una donna che vive nel cuore dell'Appenino Reggiano, alle prese con una possibile convivenza fra la natura incontaminata e le nuove tecnologie.

Nel ruolo dei protagonisti ci sono Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki (attore francese protagonista del film BDE di Michaël Youn e della serie Netflix Destini in fiamme), Antonio Catania e Violante Placido. Nel cast anche la rinomata interprete francese Claire Nebout insieme agli italianissimi Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini.

Il film, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e del Ministero della Cultura, è prodotto e sarà distribuito da Orange Film.

La sinossi è la seguente:

Sofia vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove persino la parola internet suona sconosciuta. Gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo Parmigiano. Ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita?