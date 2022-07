Evan Rachel Wood è stata criticata per aver paragonato Amber Heard ad Harvey Weinstein

Evan Rachel Wood sta facendo notizia per aver paragonato Amber Heard ad Harvey Weinstein: l'attrice è stata criticata e al tempo stesso elogiata dai fan a causa del post in riferimento agli abusi che Evan avrebbe subito per mano di Marilyn Manson. La star ha affermato che il musicista ha abusato di lei e l'ha molestata durante le riprese del suo video del 2007 intitolato "Heart-Shaped Glasses".

Molte persone hanno iniziato a paragonare la situazione della Rachel Wood con quella della Heard, ma sembra che l'attrice si sia dissociata da Amber e l'abbia persino paragonata all'ex produttore/molestatore più famoso di Hollywood. Evan ha scelto Instagram per condividere le foto di un evento a cui aveva preso parte assieme all'attrice di Aquaman.

"Oh guarda una foto del 2015 che continua a circolare cercando di provare qualcosa", ha scritto la star. "Quando in realtà, questa foto è stata scattata a un evento in onore del mio stilista che lavorava anche per Johnny Depp. Sono arrivata da sola e mi sono seduta a questo tavolo. Con questa logica tutti quelli che sono stati visti in una foto con Weinstein sarebbero dei molestatori."

I fan si sono detti sbalorditi dal fatto che Evan Rachel Wood avesse paragonato Amber Heard al noto molestatore; d'altro canto, mentre alcuni hanno detto di disapprovare le parole dell'attrice, altri sembravano essere d'accordo con lei: "Evan che prende le distanze da Amber Heard è piuttosto interessante. E poi è davvero esilarante vedere i sostenitori di AH che impazziscono a causa della sua scelta."