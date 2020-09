Evan Rachel Wood: la star di Westworld ha lasciato Twitter, ecco perché

Tra le tante star molto attive su Twitter c'è anche Evan Rachel Wood, o forse dovremmo dire "c'era". Qualche mese fa l'attrice di Westworld ha infatti deciso di lasciare il popolare social media, e solo di recente ha commentato la sua scelta spiegandone il motivo.

In un'intervista con Variety, Wood ha infatti elaborato sulla sua decisione di abbandonare account Twitter, affermando che ogni volta che tentava di esprimere liberamente la propria opinione, finiva ormai tra i titoli dei vari siti e magazine, distogliendo l'attenzione dal suo lavoro "Poche ore dopo avresti trovato un titolo come 'Evan Rachel Wood ha fatto una sfuriata' oppure 'Evan Rachel Wood ha attaccato questa persona'".

Per questo, non si pente minimamente di aver disattivato il suo account "Onestamente, credo sia stata una delle migliori decisioni prese in vita mia" conclude ridendo "Davvero!".

Ma non disperate: l'attrice di Thirteen - 13 anni e Basta che Funzioni non ha comunque tagliato ogni linea diretta con i propri fan, perché il suo account Instagram è ancora attivo e aggiornato, e il suo ultimo post dedicato a Kajillionaire - il nuovo film di cui è protagonista e nel quale recita al fianco di Gina Rodriguez, Richard Jenkins e Debra Winger -, è di appena una decina di ore fa.

"@kajillionairefilm è finalmente uscito, così io e il team abbiamo realizzato un nostro personale red carpet in giardino. Hanno anche gridato il nome sbagliato "Rachel!" come alle vere premiere. @samanthamcmillen_stylist @tobyfleischman @hairbyjohnd".