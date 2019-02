Evan Rachel Wood: "Mi sono fatta ricoverare in un ospedale psichiatrico"

La star di Westworld Evan Rachel Wood ha raccontato del suo disturbo post traumatico da stress e di quel momento della sua vita in cui ha deciso di farsi ricoverare in un ospedale psichiatrico.

Evan Rachel Wood, oggi 31enne, ha scritto un pezzo per la testata Nylon in cui ha raccontato di aver tentato il suicidio a 22 anni. Dopo questo gesto, ha deciso volontariamente di farsi ricoverare in un ospedale psichiatrico, e ha raccontato di non essersi vergognata del suo gesto:

"Quando avevo 22 anni, sono andata di mia volontà in un ospedale psichiatrico e non me ne vergogno assolutamente. Anzi, ripensandoci è stata la migliore e la peggiore esperienza della mia vita. Non ho mangiato o dormito per tre giorni di fila, mi sentivo come se mi stessi per rompere in mille pezzi. Mi sentivo una nullità."

L'attrice ha raccontato di aver sofferto di un disturbo post traumatico da stress causato da diverse violenze sessuali e una relazione abusiva che è andata avanti per anni. Evan ha raccontato il suo periodo di ricovero, degli altri pazienti e del legame che si è venuto a creare:

"Ho da subito avuto l'impressione che tutti i pazienti riuscivano a trovare tra di loro un legame speciale, quasi istantaneo perché tutti avevamo una cosa in comune: avevamo bisogno di aiuto per sopravvivere. In quel caso ho avuto un po' di sollievo a utilizzare un nome finto. Non ricordavo cosa volesse dire non essere Evan Rachel Wood."

La Wood ha ricordato anche il suo ultimo giorno in clinica, e ha parlato di quando la psichiatra le ha chiesto se fosse pronta a tornare alla sua vita di tutti i giorni:

"Le ho detto che avevo paura, ma che sentivo di essere in una condizione migliore, pronta a fare tutto ciò che avrei dovuto fare per stare meglio. Alla fine della nostra conversazione, si è avvicinata e mi ha detto 'Quando ero a scuola, ho visto il film Thirteen e mi ha fatto venir voglia di iniziare questo lavoro per aiutare le persone: tu sei il motivo per cui mi trovi qui'."

Alla fine del suo intervento, Evan Rachel Wood ha dichiarato che le conseguenze del suo disturbo ancora si ripresentano ogni tanto, ma ha incoraggiato tutti coloro che ne sono colpiti a chiedere aiuto:

"La depressione non è debolezza, è una malattia. Talvolta anche letale. Talvolta tutto ciò che le persone devono sapere è che sono amate e che ci sono altri pronti ad aiutarle. Potrebbero non accettare il vostro aiuto subito, ma sapere che ci siete potrebbe salvargli la vita un giorno."