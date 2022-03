Evan Rachel Wood: "Mio figlio è il motivo per cui ho parlato degli abusi"

Evan Rachel Wood si è emozionata, durante la sua apparizione al The Drew Barrymore Show, quando ha iniziato a parlare del ruolo che suo figlio di 8 anni, Jack, che condivide con l'ex marito Jamie Bell, ha giocato nel convincerla a farsi avanti con le accuse contro Marilyn Manson.

"Si, è stato lui il catalizzatore", ha detto la Wood a proposito di suo figlio, "perché... davvero, mi sono detta più volte: come faccio a vivere con me stessa, sapendo di essere un modello per questo bambino, se non sono in grado di farmi rispettare e aiutare molte altre persone?"

"Soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, quando questo genere di cose vengono spinte in superficie. Ora è il momento della verità, della guarigione e delle conversazioni difficili. E se scappo da questo ora, cosa posso dire a mio figlio? Se hai il privilegio di aiutare altre persone devi usarlo", ha concluso l'attrice di Westworld.

Evan Rachel Wood sta attualmente promuovendo il suo nuovo documentario in due parti, Phoenix Rising, durante il quale si occupa di fare pressione sui legislatori affinché sostengano il Phoenix Act. La legislazione, approvata in California nel 2010, estende i termini di prescrizione per i sopravvissuti ad abusi domestici.