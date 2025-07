Eva Longoria torna alla regia con il film Anita de Monte Laughs Last

Eva Longoria sarà nuovamente impegnata in veste di regista in occasione dell'adattamento cinematografico del romanzo Anita de Monte Laughs Last scritto da Xochitl Gonzalez, che ne firmerà anche la sceneggiatura.

La star di Desperate Housewives sarà inoltre coinvolta come produttrice tramite la sua Hyphenate Media Group, in collaborazione con Cris Abrego e Jada Miranda.

Cosa racconterà il film diretto da Eva Longoria

Tra le pagine del libro si racconta la storia di una studentessa che scopre l'opera geniale di un'artista decenni dopo la sua misteriosa morte della donna. Il romanzo Anita de Monte Laughs Last viene descritto come un'analisi del potere, dell'amore e dell'arte, del coraggio di domandarsi chi viene ricordato e chi invece viene dimenticato nel mondo dei privilegiati.

Eva Longoria, per realizzare il film, collaborerà nuovamente con Searchlight Pictures dopo aver realizzato Flamin' Hot, il suo esordio alla regia che era basato sul libro A Boy, a Burrito and a Cookie: From Janitor to Executive di Richard Montanez. Nel cast c'erano Jesse Garcia, Annie Gonzalez e Tony Shalhoub.

Nel team della produzione ci sono anche Taylor Friedman e Daniel Yu per conto dello studio.

Gli impegni della star

Eva Longoria ha recentemente lavorato alla serie, in otto episodi, intitolata Searching for Spain in cui l'attrice ha compiuto un viaggio gastronomico attraverso la Spagna, dopo il successo della prima stagione legata al Messico. La star, attualmente, è impegnata nelle riprese della terza stagione che la porterà a compiere un viaggio in Francia, scoprendo la bellezza della cucina locale.

In veste di regista, invece, prossimamente sarà impegnata sul set della comedy The Fifth Wheel scritta da Paula Pell.