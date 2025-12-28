Christmas Karma, Eva Longoria: "Solo Gurinder Chadha poteva realizzare questo film natalizio"

Eva Longoria è una delle protagoniste del nuovo musical comedy diretto da Gurinder Chadha, Christmas Karma, adattamento ispirato a Bollywood del classico di Charles Dickens, A Christmas Carol, con protagonista la star di Big Bang Theory Kunal Nayyar.

Longoria interpreta il Fantasma del Natale Passato e nell'intervista ha riservato parole al miele per la regista di Sognando Beckham che ha lavorato al film, sottolineando come, a suo dire, era l'unica che avrebbe potuto dirigerlo.

Eva Longoria elogia Gurinder Chadha

"(È una) rivisitazione moderna di un classico natalizio di Charles Dickens attraverso la lente della regista Gurinder Chadha, una narratrice brillante. Solo lei avrebbe potuto fare questo film. I temi restano attuali anche oggi" sostiene Longoria.

Eva Longoria al Festival di Cannes 2019

Continuando a lodare il film, ha aggiunto: "C'è Billy Porter! C'è Boy George! È un musical! Qualunque comunità che sia stata emarginata lo guarderà come un arcobaleno di freschezza". Nayyar interpreta un moderno Ebenezer Scrooge.

Gurinder Chadha ha raccontato l'inizio della collaborazione con Eva Longoria: "Lei disse: 'Sono messicana: noi possediamo i fantasmi. Il Giorno dei Morti. Pronto?'" ha ricordato Chadha, confessando di aver riscritto la parte proprio per Eva Longoria.

I film di Natale di Eva Longoria

La star di Desperate Housewives ha svelato quali sono i film che ogni anno riguarda nel periodo natalizio: Elf, L'amore non va in vacanza e Miracolo nella 34ª Strada. Christmas Karma comprende nel cast anche Billy Porter e Boy George nei ruoli dei Fantasmi del Natale Presente e del Natale Futuro.

Recitano nel film anche Hugh Bonneville nel ruolo di Jacob Marley, oltre a Danny Dyer, Pixie Lott e Charithra Chandran, star di Bridgerton. Eva Longoria è famosa per il ruolo di Gabrielle Solis nella serie tv Desperate Housewives, in cui ha recitato al fianco di Marcia, Cross, Teri Hatcher e Felicity Huffman per diversi anni, conquistando milioni di fan e spettatori del piccolo schermo in tutto il mondo.