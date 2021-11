Eva Longoria, gaffe sul "miglior cibo italiano a Londra", ma è una catena di pizzerie

Pizza Express ha recentemente preso in giro Eva Longoria dopo che Jack Whitehall ha recentemente rivelato che la star di Hollywood credeva che il Pizza Express di Cardiff, il suo ristorante italiano preferito, fosse un piccolo posto a conduzione familiare.

L'attrice americana, che scrive libri di cucina e ha aperto un ristorante a Los Angeles che ha recentemente chiuso i battenti per sempre, ha elogiato la filiale nel 2017, mentre si trovava in Galles per le riprese della serie comica della BBC Decline and Fall.

Parlando della sua co-protagonista durante un episodio del podcast Out To Lunch del critico gastronomico Jay Rayner, Whitehall, ha affermato che la Longoria era completamente all'oscuro del fatto che Pizza Express fosse una famosa catena di ristoranti nel Regno Unito.

Ieri, twittando un link al podcast, Pizza Express ha dichiarato: "Ascolta questo brillante podcast di @jayrayner1: dopo 30 minuti, @jackwhitehall rivela il nome di quello che Eva Longoria considera uno dei migliori ristoranti italiani al mondo. Si tratta di un piccolo posto a conduzione familiare a Cardiff." L'account ha terminato il tweet con un'emoji ammiccante.

Whitehall ha concluso il suo racconto su Eva Longoria con le seguenti parole: "Una mattina mi ha detto: 'Oh Dio, ho trovato il più incredibile, piccolo e meraviglioso ristorante italiano di sempre la scorsa notte. Il proprietario, penso che sia a conduzione familiare, era così affascinante e ho mangiato la miglior pasta di sempre. Si chiama... Pizza Express."