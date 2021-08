Eva Henger, ricoverata d'urgenza: "Mia figlia non mi ha cercata"

Eva Henger è stata recentemente ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un malore in un centro commerciale, apparentemente dovuto ad un attacco di panico.

Eva Henger ha avuto un malore mentre si trovava al centro commerciale: l'ex porno diva è stata trasportata all'ospedale Sandro Pertini di Roma, in codice rosso, dopo essersi sentita male davanti a Jennifer, la figlia dodicenne avuta dal marito Massimiliano Caroletti.

La Henger ha raccontato di aver avuto un attacco di panico: "Credevo di morire, ho pensato seriamente che non avrei più rivisto mia figlia: ho temuto per la sua sorte. Ho vissuto lo sconforto, la pena, l'angoscia dell'attimo in cui ti senti che te ne stai andando; è stato terribile".

Gli attacchi di panico hanno iniziato a tormentare Eva quando Riccardo Schicchi si ammalò prima di morire, un trauma che ha lasciato il segno: prima la claustrofobia, poi la paura per i posti chiusi ed infine il panico. "Prima di salire in auto prendevo mezzo Lexotan", ha raccontato l'ex pornostar. Sembra che sia stato un recente trauma a scatenare l'attacco di panico: il suo autista, infatti, sarebbe morto tragicamente mentre portava lei e il marito in aeroporto.

A proposito della sua figlia maggiore, Mercedesz, la Henger ha dichiarato: "Purtroppo non c'è rapporto. Non mi ha cercato. Ma io ci sono sempre e ci sarò sempre per lei". Tra madre e figlia non scorre buon sangue a causa di una discussione a proposito del fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, che secondo Eva sarebbe colpevole di aver picchiato sua figlia.