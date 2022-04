Eva Henger coinvolta in un incidente d’auto: è ricoverata in condizioni complicate

Eva Henger sarebbe in condizioni complicate dopo un incidente d'auto: nell'impatto è rimasto coinvolto anche il marito dell'attrice e star televisiva, Massimiliano Caroletti. La notizia è stata riportata in Italia da Repubblica. Fanpage ha contattato Paolo Pasquali, direttore artistico dell'agenzia che segue la Henger. La figlia Jennifer non era con Eva e Massimiliano.

Secondo l'edizione online del quotidiano romano, l'incidente è avvenuto ieri, 28 aprile, nei pressi di Kaposvar, una città che si trova nel sud-ovest dell'Ungheria. Nello scontro sarebbe rimasta coinvolta anche un'altra macchina, non si esclude che l'impatto abbia causato vittime.

Paolo Pasquali, raggiunto da Fanpage, ha detto "Si trovano in due ospedali diversi a 300 km di distanza l'uno dall'altro, dopo l'incidente Massimiliano è stato portato con l'eliambulanza in un posto, lei in un altro". Eva Henger è stata operata a un braccio e a una gamba, probabilmente per ridurle le fratture. Massimo, invece, avrebbe riportato la frattura dello sterno.

Jennifer Caroletti, figlia 13enne della coppia, sta bene, lo ha scritto lei stessa su Instagram. La ragazza ha anche voluto mettere un freno agli insulti contro la sorella Mercedesz, la quale si trova in isolamento in Honduras, dove sarà tra i nuovi concorrenti de L'isola dei Famosi Vip. "Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene. Ora vorrei dire solo di smettere di insultare Memi - si legge nel post - lei parte per l'Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre, quindi smettetela di insultarla, grazie a chi lo farà".