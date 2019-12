Barbara D'urso: Eva Henger e Ivana Trump ospiti di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, giunto alla dodicesima puntata, stasera su Canale 5 alle 21:20. Insieme alla conduttrice napoletana tanti personaggi famosi tra cui Ivana Trump e l'ex pornostar Eva Heneger.

La puntata di stasera vedrà, come sempre, l'intervento di numerosi ospiti. Spazio anzitutto a Ivana Trump, che porta ancora il cognome dell'ex marito, l'attuale Presidente degli Stati Uniti, con cui è stata sposata dal 1977 al 1992. La mamma di Ivanka Trump sarà in studio probabilmente con Rossano Rubicondi, ex modello, conosciuto dal pubblico per essere stato naufrago a L'Isola dei Famosi, nonchè marito n°4 di Ivana.

Al cospetto di Barbara D'Urso stasera ci saranno anche Wanna Marchi e Lele Mora, ma la più attesa è senza dubbio Eva Henger. Per tutta la scorsa settimana, infatti, ha tenuto banco, nelle trasmissioni della D'Urso e non, la rivelazione della figlia dell'ex pornostar, Mercedesz Henger, che ha fatto sapere a tutti che Riccardo Schicchi, regista e produttore di film per adulti, nonchè marito di sua madre, morto nel 2012, non era in realtà il suo padre biologico.