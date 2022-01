Grande Fratello Vip 6, Imma Battaglia commuove con la dichiarazione d’amore a Eva Grimaldi

Eva Grimaldi poco prima di uscire dal Grande Fratello Vip 6 si è incontrata con Imma Battaglia: le due donne hanno emozionato il pubblico da casa grazie alla dichiarazione d'amore dell'attivista dei diritti LGBTQ+ alla moglie. Imma ha colto l'occasione per chiedere al governo Draghi una legge a favore dei matrimoni egualitari.

L'ultimo atto di Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 6 è stato l'incontro con la moglie Imma Battaglia, poco dopo l'attrice ha dovuto abbandonare il reality, ultima nel televoto che invece ha salvato Alessandro Basciano, Barù e Federica Calemme. Il faccia a faccia tra le due donne è stato il momento più commovente di una serata che ha regalato agli spettatori numerosi momenti di tensione tra i concorrenti.

Imma Battaglia nel giardino della casa del reality ha iniziato a parlare della bontà di Eva Grimaldi che, freezata, ha ascoltato piangendo "Eva ma quali parole posso dirti? Tu non puoi capire quanto ti amo", ha esordito l'attivista che poi ha detto "non puoi immaginare com'è stato vivere queste feste senza di te. Chi ti trova, trova un tesoro, io sono stata fortunata a trovarti e sono stai sfortunati tutti quelli che ti hanno perso nella vita". Eva ancora immobilizzata dal freeze ha ascoltato la bellissima dichiarazione d'amore della moglie "io tutti questi giorni li ho passata da sola perché volevo pensare a te, riempirmi il cuore di te che mi riempi le giornate".

Eva Grimaldi era in un fiume di lacrime quando la Battaglia le ha detto "ho pensato un sacco in questi giorni a quando durante la nostra Unione Civile mi hai detto 'io sarò vicino a te fino al tuo ultimo respiro', in questi giorni ci ho pensato tanto, io voglio morire prima di te Eva perché non voglio stare senza di te, perché la vita non è vita senza di te, perché il cuore non batte senza di te", come si vede nella clip.

Imma, sostenitrice di tante battaglie per la sua comunità, ha approfittato della platea regalatale dal programma per fare un appello: "Voglio approfittare per chiedere a Draghi e a questo governo di fare la legge sul matrimonio egualitario perché io voglio sposarti mille volte, ogni giorno e riviverlo ogni giorno". L'appello di Imma al governo è stato ripetuto anche da Alfonso Signorini "sottoscrivo quello che hai detto al Governo perché tutti possano sposarsi, com'è giusto, che sia davanti alla legge e davanti a Dio".