Eva Grimaldi ricorda il Coming Out Day su Rai1!

Eva Grimaldi ha ricordato il Coming Out Day su Rai1 grazie alla sua fenomenale performance a Tale e Quale Show nei panni di Bobby Farrell, volto dell'iconico gruppo Boney M, e ha rimarcato la sua scelta sui social, dove è stata sommersa di like.

Eva Grimaldi festeggia la sua quinta interpretazione a Tale e Quale Show, nella serata in cui ha interpretato Bobby Farrell dei Boney M, e che sarà ricordata come una delle sue migliori esibizioni nell'avventura del talent di Rai1. Un ricordo che Eva si porterà dentro a lungo, ricordando tutto lo studio ed il lavoro svolto per cercare di stare al passo con il resto dei concorrenti, ma soprattutto perché anche sul palco diretto da Carlo Conti, la Grimaldi non ha dimenticato di ricordare e omaggiare l'importante ricorrenza del Coming Out Day, un giorno importante per la comunità LGBTQI - e per tutti - per cui l'attrice lancia un augurio generale:

"Oggi è un giorno importante. Grazie alle persone che si espongono!"