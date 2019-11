Eva Green ha una sorella gemella che produce vini in Toscana

Eva Green ha una sorella gemella, Joy Green, che vive in Italia e produce vini in Toscana:nella Maremma livornese: eccole su Instagram.

Eva Green ha una sorella gemella Joy Green, che vive in Italia e produce vino ed Eva si presta volentieri sia al ruolo di "testimonial", come si può vedere nelle foto pubblicate dal profilo dell'azienda vinicola Le Crocine.

Eva Green e sua sorella Joy sono figlie dell'attrice francese Marlene Jobert e di Walter Green, un dentista svedese. Ad un primo sguardo le due sorelle non si somigliano molto, del resto Joy è bionda, mentre Eva è mora. In realtà, il vero colore di capelli di Eva Green è un biondo scuro, ma lei da anni ha scelto quel look da mora, tra castano e corvino, che ha contribuito in parte al suo successo davanti alla macchina da presa.

Joy Green è sposata con Niccolò Marzichi Lenzi e insieme sono titolari dell'azienda vinicola Le Crocine che si trova a Bolgheri, nel cuore della Maremma livornese. E tra i vini prodotti dall'azienda, si annovera un cuveé del 2016 dedicato proprio ad Eva Green, che appare in numerose foto nel profilo ufficiale de Le Crocine, sia nelle vesti di seducente testimonial, quelli più spensierati di sorella, durante una giornata in spiaggia, e quello decisamente più impegnativo, di zia, insieme ai nipoti.