Eva Green in aula per A Patriot: "Quel film di serie B avrebbe potuto distruggere la mia carriera"

Eva Green ha fatto causa alla White Lantern Films per via di A Patriot, un film in cui avrebbe dovuto lavorare cancellato nel 2019. Secondo l'attrice lei avrebbe diritto a un compenso di 1 milione di dollari a prescindere dalla cancellazione, dato che quanto accaduto non ha nulla a che fare con questa somma in base alla cosiddetta disposizione "pay or play". In aula si è tornati a parlare di alcuni messaggi "scomodi" mandati dalla Green.

Proxima: Eva Green in un'immagine

Eva Green ha recentemente fatto causa, per 1 milione di dollari, alla White Lantern Films. Il motivo della causa si deve rintracciare nel film A Patriot, di cui era protagonista e produttrice, e nella sua cancellazione avvenuta nel 2019.

Durante le sue dichiarazioni, riportate da Deadline (tramite l'agenzia stampa Reuters), sembra che Eva Green si fosse "innamorata della sceneggiatura" che le era stata proposta: "È stato molto eccitante. Si trattava del ruolo di un soldato che non avevo mai interpretato prima. Riguardava il cambiamento climatico. Era molto caro al mio cuore". In tribunale l'attrice avrebbe depositato alcuni documenti in cui ha esposto la violazione del reclamo contrattuale contro i produttori, che includeva varie preoccupazioni sulla pre-produzione "disorganizzata e caotica".

Eva Green in tribunale per un film cancellato: il produttore era un "vomito puro" e un "sociopatico subdolo"

Così Eva Green è stata interrogata da Max Mallin, avvocato di White Lantern, riguardo a uno dei messaggi che ha inviato in quel periodo in cui definiva il progetto un "film di serie B". L'avvocato ha chiesto se avrebbe mai recitato in un film del genere per un milione di dollari, e la Green ha risposto che le avrebbe potuto distruggere la carriera, e che non le interessano i soldi: "Amo fare buoni film. È la mia religione".

Vi ricordiamo che il processo è ancora in corso.