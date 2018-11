European Film Awards 2018: Dogman e Lazzaro Felice in nomination!

Sono state svelate quasi tutte le nomination degli European Film Awards 2018, i premi cinematografici nati nel 1988 per celebrare le migliori produzioni cinematografiche europee. La giuria, composta da 3500 membri, assegnerà le statuette il 15 dicembre 2018 a Siviglia e al momento c'è molta Italia nelle candidature di quest'anno: Dogman e Lazzaro Felice.

Nella categoria Miglior Film troviamo sia il Dogman di Matteo Garrone, sia il Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, due dei film più di successo dell'anno provenienti dalla nostra penisola. Entrambi sono presenti anche nella cinquina della Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, mentre Marcello Fonte ha preso la nomination come Miglior attore a Alba Rohrwacher quella per Migliore Attrice. Le candidature mancanti saranno svelate poco prima della cerimonia di premiazione, e sicuramente usciranno altre nomination per i due fortunati titoli. Spazio anche a Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, presente al momento nella cinquina del Premio del pubblico.

Ecco l'elenco completo:

Miglior film

Gräns, regia di Ali Abbasi

Zimna wojna, regia di Pawel Pawlikowski

Dogman, regia di Matteo Garrone

Girl, regia di Lukas Dhont

Lazzaro felice, regia di Alice Rohrwacher

Miglior commedia

C'est la vie - Prendila come viene (Le sens de la fête)

Diamantino

Morto Stalin, se ne fa un altro (The Death of Stalin)

Miglior regista

Ali Abbasi - Gräns

Matteo Garrone - Dogman

Samuel Maoz - Foxtrot - La danza del destino (Foxtrot)

Pawel Pawlikowski - Zimna wojna

Alice Rohrwacher - Lazzaro felice

Miglior attrice

Marie Bäumer - 3 Tage in Quiberon

Halldóra Geirharðsdóttir - Kona fer í stríð

Joanna Kulig - Zimna wojna

Bárbara Lennie - Petra

Eva Melander - Gräns

Alba Rohrwacher - Lazzaro felice

Miglior attore

Jakob Cedergren - Den skyldige

Rupert Everett - The Happy Prince - L'ultimo ritratto di Oscar Wilde

Marcello Fonte - Dogman

Sverrir Gudnason - Borg McEnroe

Tomasz Kot - Zimna wojna

Victor Polster - Girl

Miglior sceneggiatura

Ali Abbasi, Isabella Eklöf e John Ajvide Lindqvist - Gräns

Matteo Garrone, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso - Dogman

Gustav Möller e Emil Nygaard Albertsen - Den skyldige

Pawel Pawlikowski - Zimna wojna

Alice Rohrwacher - Lazzaro felice

Miglior rivelazione

Girl, regia di Lukas Dhont

Egy nap, regia di Zsófia Szilágyi

Sashishi deda, regia di Ana Urushadze

Den skyldige, regia di Gustav Möller

Dene wos guet geit, regia di Cyril Schäublin

Touch Me Not, regia di Adina Pintilie

Miglior documentario

A Woman Captured

Bergman 100 - La vita, i segreti, il genio

Of Fathers and Sons

The Distant Barking of Dogs

The Silence of Others

Miglior film d'animazione

Another Day of Life

I primitivi (Early Man)

The Breadwinner

Zanna Bianca

European University Film Award

Foxtrot - La danza del destino (Foxtrot)

Lazzaro felice, regia di Alice Rohrwacher

Styx, regia di Wolfgang Fischer

Ouăle lui Tarzan, regia di Alexandru Solomon

Utøya 22. juli, regia di Erik Poppe

Premio del pubblico

Borg McEnroe

C'est la vie - Prendila come viene (Le sens de la fête)

Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name)

Dunkirk

L'ora più buia

Morto Stalin, se ne fa un altro

Oltre la notte

Valerian e la città dei mille pianeti

Vittoria e Abdul

Premio alla carriera

Carmen Maura

Miglior contributo europeo al cinema mondiale

Ralph Fiennes