Euphoria: il trailer del secondo episodio speciale, dedicato alla storia di Jules

Euphoria tornerà con il secondo episodio speciale, di cui è stato diffuso il trailer, intitolato F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob.

Il video anticipa alcune sequenze della puntata totalmente dedicata a Jules, mostrandola mentre ricorda la sua relazione con Rue e l'importanza che la giovane ha avuto sulla sua vita. Dopo essersi allontanate, Jules sembra essere alle prese con molti problemi ed emozioni.

La puntata speciale di Euphoria andrà in onda su HBO Max venerdì 22 gennaio e sarà poi trasmessa su HBO il 24 gennaio.

Alla regia del secondo capitolo del racconto c'è ancora una volta Sam Levinson, creatore dello show, e la protagonista sarà Jules, interpretata Hunter Schafer.

La ragazza, durante le vacanze di Natale, riflette sull'anno trascorso. L'attrice ha co-scritto l'episodio in collaborazione con Levinson ed è stata coinvolta come produttrice esecutiva.

La puntata sarà disponibile in Italia grazie a Sky Atlantic.

HBO ha annunciato il rinnovo di Euphoria per la seconda stagione dopo la messa in onda di soli quattro episodi, accolti con grande entusiasmo dal pubblico. Al successo di audience sono seguiti tre Emmy, tra cui quello come miglior attrice protagonista di una serie drammatica che ha permesso a Zendaya di diventare la più giovane attrice della storia a ricevere questo premio.