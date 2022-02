Euphoria, Dominic Fike commenta una fan theory su Elliot

Dominic Fike, star di Euphoria, ha commentato una fan theory che riguarda Elliot, personaggio che ha interpretato nella seconda stagione dello show con Zendaya.

Nel corso della sua partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, Dominic Fike ha parlato di Tom Holland e Zendaya ma, soprattutto, ha commentato una fan theory che riguarda Elliot, personaggio che ha interpretato nella seconda stagione di Euphoria. L'ipotesi dei fan della serie è che Elliot possa essere il fratello di Nate. A questo proposito, l'attore ha commentato: "Non voglio mentirti, ho letto anche io questa ipotesi".

Dominic Fike ha proseguito: "L'ho analizzata e, in effetti, ci sono tante prove a favore di questa ipotesi. Tantissime persone, poi, ne stanno parlando! Alla fine, ho iniziato a credere anche io che Elliot sia fratello di Nate!".

Fike ha concluso scherzando: "Devo telefonargli e chiederglielo!". Jimmy Fallon ha chiesto anche se Tom Holland, che sta frequentando Zendaya, potrebbe ipoteticamente apparire nel finale della seconda stagione di Euphoria, che andrà in onda questa domenica. Fike non ha voluto parlare di questo, ma ha avuto modo di fare affermazioni gentili sulla star di Uncharted.

L'attore ha detto: "Sapevo che avrei sentito il nome di Tom. Quello che posso dirvi è che Tom è un ragazzo sorprendentemente gentile per essere Spider-Man. Sapete, perché si presume che, come Spider-Man, si possa fare tutto ciò che si vuole. Puoi entrare in qualsiasi stanza e semplicemente indicare la ragazza di qualcuno. Lui non lo fa. Indica la sua ragazza e la bacia sulla bocca".