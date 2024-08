Euphoria 3, Hunter Schafer non sa se la prossima stagione si farà

Ecco una notizia un po' scioccante, Hunter Schafer è confusa dalle notizie sul ritorno di Euphoria. Schafer non ha ricevuto alcun copione e non gli è stato detto nulla su una terza stagione.

La HBO ha recentemente confermato che la prossima stagione inizierà le riprese nel gennaio 2025. L'intero cast, tra cui Schafer, Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi, dovrebbe tornare. Tuttavia, Schafer afferma che le cose sono ancora incerte e non ha "nessuna f*ttuta idea" se la terza stagione si farà davvero.

"La verità è che non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo", ha detto la star di Cuckoo, "e potete chiederlo a tutto il cast". Schafer afferma inoltre che tutte le controversie che si sono verificate di recente hanno "spiazzato tutti".

Zendaya: il suo rapporto col creatore di Euphoria si è incrinato per colpa di The Idol

Euphoria 3, cosa sappiamo

Dopo la notizia prima di un rinvio e poi della cancellazione della serie da parte della HBO, i fan sono stati rassicurati sul fatto che Euphoria 3 sarebbe stata effettivamente realizzata. Francesca Orsi, EVP della programmazione HBO e responsabile delle serie drammatiche e dei film HBO, ha dichiarato dichiarato: "Sono entusiasta che siamo pronti a iniziare la produzione di Euphoria a gennaio. Non potremmo essere più felici della nostra partnership creativa con Sam e questo incredibile cast. Non vediamo l'ora di dare vita a questa nuova stagione di Euphoria per i fan". Le riprese a quanto annunciato, dovrebbero iniziare nel gennaio 2025. Per questo motivo i commenti di Schafer sembrano strani, ma vedremo col tempo cosa succederà.

Euphoria: un momento della serie HBO

Euphoria è ambientata nella cittadina fittizia di East Highland, in California, tra tensioni dell'amore, della perdita e della dipendenza. La serie è basata sull'omonimo show israeliano creato da Ron Leshem e Daphna Levin e ha reso celebri numerose star, tra cui emergenti come Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e il ricorrente Colman Domingo. In Euphoria recitano anche Dane, Maude Apatow, Storm Reid, Alexa Demie, Hunter Schafer, Nika King, Dominic Fike.

In un'intervista rilasciata ad agosto a Elle, l'ideatore della serie Sam Levinson ha descritto la terza stagione come un "film noir" e ha anticipato che il personaggio di Zendaya, una tossicodipendente in fase di recupero, "esplorerà cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto".