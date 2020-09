Euphoria 2: le riprese all'inizio del 2021, in arrivo uno speciale ispirato alla pandemia

Euphoria 2 non entrerà nella fase di produzione fino ai primi mesi del 2021, ma i fan possono attendersi anche un episodio speciale ideato per legare le due parti della storia. La serie con protagonista Zendaya, che ha conquistato un Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una serie Drammatica, è stata infatti messa in pausa negli ultimi mesi dai vertici di HBO a causa dell'impossibilità di girare in totale sicurezza.

La protagonista dello show aveva già anticipato la scelta di realizzare una puntata speciale di Euphoria mentre era ospite della trasmissione di Jimmy Kimmel: "Potremmo finire per realizzare un piccolo episodio per collegare le due stagioni".

Zendaya Coleman aveva aggiunto: "Non so realmente come descriverlo, ma un episodio che possiamo realizzare con un numero limitato di persone in un ambiente sicuro. Quindi abbiamo qualcosa da attendere fino a quando potremo girare la seconda stagione".

Euphoria, la recensione: lo scabroso teen drama che ridefinisce il genere

La serie Euphoria aveva debuttato sugli schermi di HBO con ben 5.5 milioni di spettatori sulle varie piattaforme. La prima stagione era composta da 8 episodi e al centro della trama ci sono degli studenti del liceo che affrontano una vita quotidiana in cui non mancano droga, sesso, problemi relativi alla propria identità, traumi, social media, amore e amicizia.

Lo show è stato creato e scritto da Sam Levinson.