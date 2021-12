Euphoria 2: il nuovo trailer con protagonista Rue, interpretata da Zendaya

Euphoria è la serie creata, scritta e diretta da Sam Levinson, con star la vincitrice dell'Emmy Award Zendaya. Gli otto episodi della seconda stagione saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW a partire dal 10 gennaio, in contemporanea con la messa in onda di HBO.

La sinossi anticipa: Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall'amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Creatore e sceneggiatore, Sam Levinson è anche produttore esecutivo; produttori esecutivi sono Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel "Future" Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin; fra i produttori Kenneth Yu; coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez. Euphoria è prodotta in partnership con A24 e basata sull'omonima serie israeliana create da Ron Leshem e Daphna Levin.