Ethan e Maya Hawke hanno inciso una cover di We Don't Run, canzone di Willie Nelson

Per un nuovo progetto discografico, Ethan e Maya Hawke hanno realizzato una cover della canzone We Don't Run di Willie Nelson.

Ethan e Maya Hawke, che recentemente hanno collaborato per realizzare il film Wildcat, hanno inciso insieme un duetto che si può ora sentire in streaming e acquistare.

Il brano è una cover di We Don't Run di Willie Nelson, che la giovane star di Stranger Things ha sottolineato essere uno dei loro brani preferiti dell'artista.

La collaborazione tra padre e figlia

Maya Hawke ha annunciato la canzone online rivelando che è stata prodotta da Christian Lee Hutson, mentre Jay Som si è occupato del mix.

Il brano inciso da padre e figlia fa parte di una nuova compilation di Light in the Attic Records che coinvolge un gruppo di artisti che ha offerto la propria versione di alcune canzoni distribuite dall'etichetta nel corso degli ultimi due decenni.

Le canzoni sono state masterizzate da John Baldwin, nominato in passato ai Grammy, mentre l'opera d'arte usata per la copertina è firmata dall'artista britannica Sophy Hollington.

Il film girato insieme

Ethan Hawke ha diretto sua figlia Maya nel film Wildcat. Al centro della trama c'è la vita di Flannery O'Connor, la famosa scrittrice, mentre lotta per far pubblicare il suo primo romanzo. Una giovane devota cattolica della Georgia, O'Connor era stata invitata a partecipare al prestigioso Iowa Writers' Workshop. La donna ha sofferto di lupus per la maggior parte della sua vita ed è poi morta all'età di 39 anni. Le sue opere hanno continuato a essere lette, studiate e ammirate, ricevendo anche vari premi postumi.