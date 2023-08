Uma Thurman e la figlia Maya Hawke nel trailer di The Kill Room

Ecco Uma Thurman e Maya Hawke per la prima volta insieme sullo schermo nel trailer di The Kill Room, la dark comedy diretta da Nicol Paone in uscita nelle sale statunitensi il prossimo 29 settembre.

The Kill Room è quello che può succedere quando un boss malavitoso (interpretato da Samuel L. Jackson) corre in soccorso di una mercante d'arte (Uma Thurman) in serie difficoltà economiche. Le propone di riciclare il suo denaro ma in un modo alternativo: lei dovrà "comprare" opere d'arte per la sua galleria. Ma quali? Ecco che nel piano entra in gioco il sicario (Joe Manganiello), braccio destro del boss. Dovrà essere proprio lui infatti a creare quelle opere. Ed è qui che succede l'impensabile: che sia per la bravura della curatrice o per la stolidità dei visitatori, quello sconosciuto che si fa chiamare "The Bagman", che dipinge "puffi con la diarrea", per dirla con le parole del suo capo, diventa un fenomeno d'avanguardia nel panorama artistico cittadino.

In un legame che si fa sempre più stretto, toccherà poi alla curatrice difendere il suo piccolo mondo dalla malavita.

Nel cast della dark comedy anche Samuel L. Jackson, per quella che è una piccola reunion con Uma Thurman a quasi 30 anni dall'arrivo in sala di Pulp Fiction (era il 1994). The Kill Room ha così realizzato un grande sogno della regista Nicol Paone: vedere i due attori recitare ancora insieme. "Sono magnetici ogni volta che appaiono insieme sullo schermo. Sarò eternamente grata a entrambi per aver accettato di recitare nel mio film" ha raccontato Paone a The Hollywood Repoter. E,come già detto, per mamma Uma Thurman questa è anche la prima volta sullo schermo accanto alla figlia Maya Hawke, che aveva invece già lavorato con papà Ethan Hawke nella miniserie da lui creata e interpretata The Good Lord Bird.