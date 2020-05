Ethan Hawke: "Philip Seymour Hoffman mi ha dato il miglior consiglio della mia carriera"

Ethan Hawke ha svelato che il miglior consiglio ricevuto durante la sua carriera gli è stato dato da Philip Seymour Hoffman. I due attori hanno recitato insieme nel 2007 venendo diretti da Sidney Lumet e l'attore ha ricordato una riflessione condivisa dal suo collega che gli è rimasta particolarmente impressa.

Ricordando il periodo trascorso sul set di Onora il padre e la madre, Ethan Hawke ha raccontato: "Philip Seymour Hoffman diceva che devi fare questo lavoro e mantenere un senso dell'umorismo. Mi ha ricordato che siamo solo un mucchio di ragazzini che stanno portando in scena uno spettacolo".

L'attore ha quindi proseguito: "Ma al tempo stesso devi affrontare la situazione come se si trattasse di una questione di vita e di morte e un gioco con un significato. Se si riesce a mantenere in contemporanea entrambe queste verità allora si può realmente avere una carriera interessante".

Non è la prima volta che Hawke ricorda con affetto e ammirazione Hoffman, morto nel febbraio 2014. Nel 2017 l'attore aveva sottolineato quanto fosse importante considerare ogni ruolo con rispetto: "Philip ha interpretato così tanti ragazzi in secondo piano a sinistra o il terzo poliziotto o il cameriere numero quattro. Io non ho mai interpretato quelle parti, ma lui ha imparato a massimizzare ogni opportunità, ogni battuta. Non sprecava nemmeno una battuta. Phil non dava per scontato la possibilità di dire qualcosa".

Ethan Hawke aveva inoltre reso omaggio a Philip Seymour Hoffman nel periodo in cui era impegnato a teatro con il revival di True West, lo spettacolo teatrale di Sam Shepard di cui l'amico e collega era stato protagonista venti anni fa: "Il fantasma di Phil aleggia ancora forte nella mia psiche. Piuttosto che ignorarlo, l'ho invitato a insegnarmi".