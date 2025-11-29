Billy Crudup, la star torna sulla genitorialità condivisa con Mary-Louise Parker: "Adoriamo nostro figlio"

L'attore di Big Fish di Tim Burton ha parlato brevemente della sua vita da padre del suo unico figlio avuto con la collega.

Intervistato dal The Times, Billy Crudup è stato interpellato sulla sua precedente relazione con la collega Mary-Louise Parker, terminata bruscamente durante il periodo della gravidanza.

Le due star condividono il figlio William Parker, oggi ventunenne, e i due si lasciarono in maniera burrascosa dopo otto anni di relazione perché l'attore frequentava Claire Danes.

Il ruolo di padre di Billy Crudup

Nonostante non abbia rilasciato commenti sulla relazione con Parker, Billy Crudup ha parlato del suo ruolo di padre: "Abbiamo un'adorazione per lui illimitata. Attraverso il nostro mix è stato dotato di superpoteri per la teatralità".

Billy Crudup in una scena di Che fine ha fatto Bernadette?

William Parker ha intrapreso una carriera nel cinema proprio come i genitori e Crudup ha dichiarato: "Mary-Louise ed io siamo apparsi nella maggior parte dei suoi film" definendolo 'un vero badass'.

La burrascosa fine della relazione tra Billy Crudup e Mary-Louise Parker

A distanza di più di vent'anni da quanto accaduto, le due star raramente hanno parlato della fine della loro relazione e del modo in cui è finita. La versione ufficiale riporta che Billy Crudup avrebbe lasciato Mary-Louise Parker nel periodo della gravidanza perché aveva una relazione con Claire Danes.

Nel 2023, Billy Crudup ha sposato la nuova compagna Naomi Watts, mentre Mary-Louise Parker ha frequentato per diverso tempo Jeffrey Dean Morgan. Due anni fa, nel periodo del matrimonio dell'ex fidanzato, Parker ha espresso sincero affetto nei suoi confronti, spiegando di augurare loro ogni bene possibile.

Billy Crudup ha recitato in film molto conosciuti come Sleepers, Tutti dicono I Love You, Quasi famosi, Big Fish - Le storie di una vita incredibile, The Good Shepherd e Watchmen, adattamento cinematografico dello storico fumetto di Alan Moore. Nel 2025 ha recitato in Jay Kelly con George Clooney e Adam Sandler mentre è nel cast della serie televisiva Apple The Morning Show al fianco di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Legato sentimentalmente alla collega Naomi Watts dal 2017, Crudup grazie a The Morning Show si è aggiudicato un premio Emmy.