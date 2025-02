Ethan Hawke contro Russell Crowe in questo nuovo dramma storico

Ethan Hawke e Russell Crowe saranno i protagonisti del film The Weight, epopea storica ambientata nell'Oregon, intorno al 1933.

Hawke interpreterà Samuel Murphy che, dopo la morte della moglie, viene imprigionato in un campo di lavoro gestito da Clancy, un sorvegliante senza scrupoli (Crowe). Murphy vuole solo fuggire e riavere la custodia di sua figlia, Penny, ma rimane invischiato nel pericoloso piano di contrabbando d'oro di Clancy, affrontando i pericoli della natura selvaggia e un potenziale tradimento all'interno del suo stesso gruppo.

Padraic McKinley, noto per il suo lavoro sul piccolo schermo in serie come Kingdom e Debris, dirigerà The Weight da una sceneggiatura originale di Shelby Gaines, Matthew Chapman e Matthew Booi, basata su una storia originale di Booi e Leo Scherman.

Blue Moon: Margaret Qualley e Ethan Hawke in una scena

Fields Entertainment, Under The Influence e augenschein Filmproduktion, in collaborazione con Construction Film, produrranno il film. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro (2,07 milioni di dollari) dal fondo cinematografico regionale bavarese, FFF Bayern, e dovrebbe iniziare le riprese principali in Baviera quest'estate.

Poker Face: Russell Crowe in una scena del film

Simon Fields e Nathan Fields producono per Fields Entertainment, Ryan Hawke per Under The Influence e Jonas Katzenstein e Maximilian Leo di augenschein. Veronica Ferres della Construction Film è co-produttrice, mentre Ralf Berchtold è produttore esecutivo.

Hawke sarà a Berlino la prossima settimana per l'anteprima mondiale di Blue Moon di Richard Linklater, un dramma d'epoca in cui interpreta, insieme a Margaret Qualley, Bobby Cannavale e Andrew Scott, il leggendario paroliere Lorenz Hart.