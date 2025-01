Blue Moon di Richard Linklater in anteprima mondiale in concorso a Berlino 2025

A undici anni dall'Orso d'argento conquistato per la regia di Boyhood, Linklater fa ritorno in concorso alla Berlinale col biopic Blue Moon.

Richard Linklater di ritorno nel concorso del Festival di Berlino. Come anticipato da IndieWire, il regista di culto presenterà in anteprima mondiale alla Berlinale la sua nuova fatica, Blue Moon, biopic incentrato sul paroliere americano Lorenz Hart, co-autore della celebre Blue Moon, mentre combatte contro l'alcolismo e i problemi di salute mentale durante l'apertura dello spettacolo di Broadway Oklahoma! il 31 marzo 1943. Il film debutterà in prima mondiale il 18 febbraio.

Oggi verranno annunciati tutti i titoli in concorso del Festival di Berlino 2025, in programma dal 13 al 23 febbraio. Per Richard Linklater sarà un gradito ritorno dopo la premiere di Boyhood del 2014, dove conquistò l'Orso d'argento per la miglior regia. Tra gli autori di cui si vocifera la presenza in concorso dvi sarebbero anche Steven Soderbergh, Radu Jude, Michel Franco, Jan Dag Haugerud, Hong Sang-soo e Lucile Hadzihalilovic. La conferma arriverà tra poche ore.

Di cosa parla Blue Moon

Acquistato da Sony Pictures Classics, il film ha un super cast che comprende Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott e Bobby Cannavale. La produzione del biopic è iniziata la scorsa estate in Irlanda e si è conclusa a settembre. La sceneggiatura è firmata da Robert Kaplow, che ha già collaborato con Linklater per Io e Orson Welles.

Al centro della storia troviamo i problemi mentali e la crisi di Lorenz Hart, autore della celebre Blue Moon insieme a Richard Rodgers. Secondo quanto anticipato, il film è ambientato principalmente al Sardi's Restaurant il 31 marzo 1943, la serata di apertura del musical Oklahoma!, che segnò la prima collaborazione di Rodgers con Oscar Hammerstein II in sostituzione di Hart.