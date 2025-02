Ethan Hawke contro il coinvolgimento degli influencer nei film: "È folle ottenere un ruolo grazie ai follower"

L'attore e regista Ethan Hawke ha criticato il modo in cui i produttori decidono di inserire influencer nei cast per sfruttarne la popolarità.

Ethan Hawke ha criticato apertamente i produttori hollywoodiani che coinvolgono influencer nei loro film solo basandosi sul numero di follower e non sulle loro capacità.

La questione era stata sollevata da sua figlia Maya durante un'intervista a Happy Sad Confused, rivelando che se si ha a disposizione qualcuno con un grande seguito sui social è più facile ottenere i finanziamenti necessari alla produzione.

L'opinione di Hawke sugli influencer

L'attore e regista, attualmente a Berlino per promuovere il film di Richard Linklater Blue Moon, ha confermato che anche lui ha dovuto fare i conti con questo fenomeno.

Un primo piano di Ethan Hawke sorridente durante la presentazione di Wildcat a Lucca

Ethan Hawke , parlando dello spazio dato agli influencer nel mondo del cinema, ha dichiarato: "Mi dispiace davvero per queste persone, è davvero dura. Alle volte sto sviluppando un film e qualcuno mi dice: 'Oh, dovresti coinvolgere nel cast Suzie'. Io rispondo: 'Chi è?'. La risposta è 'Ha 10 milioni di follower'. E la mia reazione è 'Ok, fantastico, ha mai recitato prima?'. 'No, ma...'. E pensi: 'Wow, questo mi aiuterà a far realizzare il film? Lo trovo qualcosa di folle'".

La star ha proseguito: "Quindi se non ho questa piattaforma non ho una carriera? E se ottengono più follower posso ottenere quel ruolo? Cosa?".

L'approccio dei giovani alla recitazione

Ethan ha quindi sottolineato: "Ho incontrato così tanti giovani attori che pensano che fare l'attore voglia dire bere delle bibite proteiche e andare in palestra".

Hawke ha spiegato che vorrebbe che i giovani potessero incontrare Philip Seymour Hoffman come è successo a lui quando aveva 18 anni: "Andate in palestra se volete, ma quello non vi rende... Robert De Niro non è grandioso perché ha gli addominali scolpiti. Se la parte lo richiede, lo farà ed è fantastico. Ma è molto di più rispetto a tutto quello".

Ethan ha quindi rivelato che la figlia gli ha insegnato molto sui social media: "Dice: 'Papà, hai bisogno di un account Instagram... Quello era un post terribile papà, liberatene'. Ma lei è un'artista. Non la puoi fermare. Lei è sempre creativa: dipinge, canta, scrive musica, recita... Non mi preoccupo per lei, capirà cosa fare. Ma io imparo molto da lei ora".