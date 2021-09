Eternals, Richard Madden spiega perché Ikaris potrebbe diventare il leader degli Avengers

Eternals introdurrà nel Marvel Cinematic Universe molti nuovi personaggi e Richard Madden ha ora commentato le ipotesi che Ikaris, in futuro, diventi il nuovo leader degli Avengers.

Nei trailer del film diretto da Chloé Zhao viene infatti rivelato il motivo per cui gli Eterni non sono intervenuti nella guerra contro Thanos e l'eroe interpretato dalla star della serie Il Trono di Spade accenna anche al team di eroi.

Richard Madden, intervistato da Total Film, ha ora accennato alla possibilità che il suo personaggio in Eternals, Ikaris, venga coinvolto nelle prossime avventure degli Avengers: "Non lo so. Quello che so è che è un buon leader e un buon soldato. Se questi sono due tratti di cui c'è bisogno per guidare gli Avengers, allora lui li possiede. Ma non sarei in grado di prevedere se ne diventerà il leader".

L'attore ha inoltre spiegato cosa ha amato del suo personaggio: "Non lo considero un supereroe come ne sono stati mostrati in precedenza. Lo considero per prima cosa un uomo e un personaggio piuttosto complicato. I supereroi hanno occhi che sparano raggi laser. I supereroi possono volare. Quindi ci sono molti paralleli, ma non ho mai visto personaggi come lui".

Madden ha aggiunto: "Il concetto di questi personaggi e quanto profondamente volesse spingersi Chloé Zhao con queste persone che sono state vive così tanto e hanno vissuto numerose esperienze. Questo è ciò che mi ha realmente intrigato: il modo in cui questi personaggi interagiscono tra loro, e con il resto del mondo quando hanno visto e fatto ogni cosa".

Nel lungometraggio, dopo una tragedia inaspettata giunta a seguito degli eventi raccontati in Avengers: Endgame, una razza aliena immortale che ha segretamente vissuto sulla Terra per oltre settemila anni si riunisce per proteggere l'umanità dalla sua controparte malvagia. Le razze in questione sono quelle degli Eterni e dei Devianti.

Nel film diretto da Chloe Zhao hanno recitato Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Kit Harington e Salma Hayek.