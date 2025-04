Addio a Marvin Levy: lo storico addetto stampa di Steven Spielberg è morto a 96 anni

L'ex publicist lavorò ad alcuni dei più grandi film della storia del cinema e per registi come Robert Zemeckis e Martin Scorsese.

Marvin Levy, storico consulente e addetto stampa di Steven Spielberg, è scomparso lo scorso 7 aprile all'età di 96 anni. Levy ha accompagnato Spielberg in alcuni dei suoi più grandi successi.

Tra i professionisti del marketing maggiormente rispettati dell'industria cinematografica, Marvin Levy è stato l'unico addetto stampa a ricevere un Oscar onorario.

Il ricordo di Steven Spielberg

"La scomparsa di Marvin è una perdita enorme per me e per l'intero settore. Esistono molti pubblicisti talentuosi ma Marvin era unico nel suo genere" ha dichiarato Spielberg "Per oltre 50 anni è stato un collaboratore eccezionale e profondamente leale, rispettato e apprezzato da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di apprendere dai suoi consigli. Quando si trattava di gestire la stampa, non aveva eguali. Per i media e per il mondo dell'esercizio cinematografico, Marvin era il volto della Amblin. Eravamo ai due estremi del processo di realizzazione di un film: ogni volta che io finivo la produzione, il lavoro di Marvin era appena cominciato".

Drew Barrymore in una scena di E.T. l'Extraterrestre

Spielberg ricorda l'apporto di Levy ai suoi progetti:"Attraverso innumerevoli film, serie tv, eventi Amblin, campagne per i premi e strategie di comunicazione, Marvin prendeva vita. Amava il suo lavoro ed era instancabilmente entusiasta del nostro settore. Era creativo, innovativo e rispettato per la sua conoscenza e onestà. Era entusiasta all'idea di trovare modi nuovi e migliori per presentare i film al pubblico. Proprio per questo è stato il primo e unico addetto stampa a ricevere un Oscar".

Le altre collaborazioni di Marvin Levy

Publicist dalla carriera longeva e ricca di soddisfazioni, Marvin Levy iniziò nel settore negli anni '40, lavorando a diversi quiz televisivi, prima di diventare autore e assistente di produzione.

Successivamente, ha ricoperto i ruoli di ufficio stampa di MGM a New York, e Cinema Realising. Ricoprendo l'incarico di vicepresidente delle pubbliche relazioni e della promozione alla Columbia Pictures, collaborò per la prima volta con Spielberg per il film Incontri ravvicinati del terzo tipo, affiancandolo per tutta la carriera fino a The Post.

Una scena del film Shrek

Si è occupato della campagna marketing anche di altri successi come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit?, Kramer contro Kramer, Men in Black, Deep Impact, Shrek e Il gladiatore.