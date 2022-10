E.T. L’Extraterrestre: Cineteca Milano festeggia il quarantesimo compleanno del film

Cineteca Milano festeggerà a Milano il quarantesimo compleanno di E.T. L'Extraterrestre, la creatura con cui Carlo Rambaldi conquistò il Premio Oscar per gli effetti speciali visivi e che portò la meraviglia nel cinema di fantascienza, incantando il nostro immaginario e ridefinendolo per sempre.

Era il 1982 quando il capolavoro di Steven Spielberg usciva per la prima volta in sala per diventare uno dei film più amati e famosi di tutti i tempi. "Da parte nostra", commenta Matteo Pavesi direttore di Cineteca Milano, "pensiamo che il senso ultimo di mostrare oggi E.T. non sia solo quello di festeggiare i quarant'anni di un capolavoro, ma veicolare un messaggio di pace e accoglienza in cui la fragilità non è una debolezza ma la consapevolezza della natura più intima del mondo".

Sabato 5 novembre alle ore 20.30, E.T. torna sulla Terra e sul grande schermo per inaugurare la quindicesima edizione di Piccolo Grande Cinema alla Cineteca Milano Arlecchino (5-13 nov 2022) con una serata ricca di sorprese. Il festival, grazie a Cineteca Milano e alla collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment, ospita una proiezione speciale del film E.T. l'extra-terrestre, accompagnata dal saluto dell'attore Henry Thomas (Elliott, l'amico prediletto del piccolo alieno) e dall'anteprima in esclusiva di un contributo video di Spielberg.

In mostra, nel foyer del cinema, la bicicletta Kuwahara, protagonista di una delle scene più iconiche ed emozionanti del film, è a disposizione di tutti i sognatori, piccoli e grandi, per una fuga sulla Luna. Si inaugura domenica 6 novembre alla Cineteca Milano MIC Museo Interattivo del Cinema E.T. LA MOSTRA 1982-2022, un'esposizione straordinaria, e unica in Italia, curata da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi.

Un viaggio magnetico nell'universo di E.T., disseminato di curiosità e suggestioni, che offre un percorso affascinante tra differenti arti e forme visive. Non una, ma tante storie dell'alieno più tenero mai incontrato da un essere umano. Si potranno ammirare quaranta spettacolari reperti di E.T., sapientemente restaurati dall'effettista Leonardo Cruciano e dall'equipe di Baburka; dipinti, gadget d'epoca, maschere, VHS, vinili, locandine e videogame; progetti, disegni e fotografie originali, ripristinati dal laboratorio per la carta di Cineteca in collaborazione con l'Accademia di Brera; numerosi filmati che accompagnano tutto il percorso espositivo, prodotti dalla Nitrato srl.

Un'esperienza unica che racconta la genialità di Carlo Rambaldi e la bellezza di una delle sue creazioni più famose; la potenza di uno dei maggiori successi di Spielberg con otto candidature agli Oscar e quattro statuette conquistate, anche per la migliore colonna sonora originale del maestro John Williams; il fascino indescrivibile di un'archeologia del cinema moderno. La mostra è inoltre accompagnata da un'ampia retrospettiva e da bellissimi laboratori dedicati a E.T., per il pubblico, le famiglie e le scuole.