E.T. L'extraterrestre inaugurerà la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro 2022

La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema è lieta di annunciare l'apertura della 58esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro 2022, sabato 18 giugno alle ore 21.00 in Piazza del Popolo, con la proiezione di E.T. L'extra-terrestre.

E.T. L'extra-terrestre: l'iconica scena della bicicletta del film

In occasione del 40° anniversario dell'uscita nelle sale, grazie alla collaborazione di Universal Pictures Home Entertainment, arriva al festival il film cult della storia del cinema diretto dal Premio Oscar Steven Spielberg, con gli allora giovanissimi Drew Barrymore e Henry Thomas. E.T. L'Extraterrestre, che racconta la storia di un alieno che non riesce a tornare a casa e del rapporto che instaura con la famiglia che lo trova, è impresso nell'immaginario collettivo di più generazioni come film icona capace di travalicare il genere della fantascienza ed è considerato uno dei più grandi film di tutti i tempi.

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema si terrà a Pesaro dal 18 al 25 giugno 2022 con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Tutte le informazioni sono sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter.