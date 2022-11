E.T. L'Extraterrestre: l'animatronic sarà venduto all'asta a una cifra da capogiro

L'animatronic usato per dare vita al celebre alieno di E.T. L'Extraterrestre sarà messo all'asta durante l'evento Julien's Auctions and TCM Present: Icons & Idols Hollywood, in programma il 17 e 18 dicembre a Beverly Hills. La cifra stabilita? Ben 3 milioni di dollari.

Una vera e propria reliquia di un oggetto di scena costruito nel 1981 e composto da 85 punti di movimento, situato all'interno del pupazzo visto nel film. Una prodezza ingegneristica degli effetti pratici che consentiva all'alieno di muoversi liberamente senza l'ausilio della CGI. Il risultato finale fu strabiliante e autentico dal momento che Drew Barrymore, all'epoca del film giovanissima, pensava che l'animatronic di E.T. L'Extraterrestre fosse assolutamente reale.

Il film di fantascienza per famiglie del 1982 è stato un vero e proprio blockbuster, diventando la pellicola di maggior incasso all'epoca della sua uscita. E.T. L'Extraterrestre vinse addirittura quattro premi Oscar, tra cui quello per la migliore colonna sonora originale grazie alla composizione di John Williams.

Quest'anno si è celebrato il quarantesimo anniversario di E.T. che ha visto l'uscita di una remaster in 4k e un romanzo intitolato E.T. the Extra-Terrestrial: The Ultimate Visual Dictionary, un vero e proprio making of del film.