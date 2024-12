E.T. L'estraterrestre: Harrison Ford aveva un cameo sorprendente, ma è stato cancellato

Nel film E.T. - L'extraterrestre, in onda su Italia 1 il 24 dicembre in seconda serata, avrebbe potuto apparire anche Harrison Ford, ma Steven Spielberg ha deciso di tagliare la sua scena.

Nel film E.T. - L'extraterrestre poteva apparire anche Harrison Ford, ma Steven Spielberg ha deciso di tagliare la scena dal montaggio finale.

L'attore aveva infatti già collaborato con il regista in occasione di I predatori dell'arca perduta, in cui ha l'iconico ruolo di Indiana Jones, e quell'esperienza ha portato a un cameo sorprendente.

Come è stato coinvolto Ford in E.T.

Harrison Ford, negli anni '80, aveva una relazione con Melissa Mathison, una sceneggiatrice che nel 1979 aveva firmato lo script di Black Stallion, film che Steven Spielberg aveva apprezzato particolarmente.

Il regista aveva in mente la storia di E.T. L'Extraterrestre durante la produzione della prima avventura dell'archeologo e ha pensato che Mathison sarebbe stata perfetta, ottenendo però un rifiuto.

E.T. - L'extraterrestre: Perché ancora oggi è il miglior amico immaginario che si possa avere

Spielberg, ricordando come era nato il film E.T. durante il TCM Classic Film Festival nel 2022, aveva dichiarato: "Sono andato da Harrison e ho detto: 'La tua fidanzata mi ha rifiutato. Non vuole scrivere il mio prossimo film'. Ha risposto: 'Beh, lasciami parlare con lei'. Le ha parlato e lei il giorno dopo è venuta per dirmi: 'Okay, hai entusiasmato così tanto Harrison con questo progetto. Cosa mi sono persa?'. Penso che non le avessi raccontato la storia davvero bene perché l'ho fatto di nuovo e si è realmente emozionata e si è offerta di scriverlo, proprio lì nel deserto in Tunisia".

Perché la scena è stata tagliata

Ford ha inoltre deciso di avere un cameo nella parte del preside della scuola frequentata da Elliot, personaggio che doveva apparire dopo il momento in cui il ragazzino libera tutte le rane e bacia poi una compagna di classe. Il volto di Harrison non viene mai mostrato sullo schermo, anche se è possibile sentire la sua voce e intravederne il corpo e le mani.

Thomas nel film E.T.

Nella sequenza tagliata dal film il giovane protagonista si scusa per quanto accaduto, mentre il preside lo spinge a riflettere e sposta la sua sedia per guardare fuori dalla finestra. La sedia di Elliot lievita a causa del suo collegamento con E.T., senza che il preside se ne accorga. La madre del protagonista entra quindi nell'ufficio del preside che le dice di non preoccuparsi e di portare a casa il figlio, per farlo riflettere su ciò che ha fatto.

Henry Thomas, interprete di Elliott, ha ricordato la realizzazione di quella sequenza dichiarando: "Quando ho incontrato Steven, la prima cosa che ho detto è stata: 'Amo I predatori dell'arca perduta' e il mio eroe era Harrison Ford. In pratica ero semplicemente entusiasta all'idea di incontrare Steven nella speranza di incontrare Harrison".

Quando ha avuto modo di incontrarlo, tuttavia, Henry non ha avuto il coraggio di parlargli. Spielberg ha successivamente deciso di tagliare la scena, volendo lasciare nel montaggio finale solo delle specifiche interazioni con gli adulti, ovvero quelle con la madre e con il team inviato dal governo per controllare E.T..

Ecco la scena tagliata: