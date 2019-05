ET l'Extraterrestre: su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è ET l'Extraterrestre, il super cult di Steven Spielberg, datato 1982, sul famoso tenero alieno.

Durante un sopralluogo sulla Terra per raccogliere vegetali, un gruppo di alieni viene sorpreso e uno di loro viene lasciato erroneamente al suolo per l'affrettato decollo. L'alieno, solo e smarrito, viene trovato ed ospitato da Elliott, con la complicità della sorellina Gertie e il fratello maggiore Michael. Tra i due si instaura un profondo rapporto di amicizia che li lega anche a livello emotivo. Desideroso di tornare a casa, l'alieno costruisce un rudimentale dispositivo di comunicazione per chiedere aiuto ai suoi. Gradualmente, la salute di ET peggiora, e la situazione è aggravata dall'irruzione nell'universo dei ragazzi da parte del mondo degli adulti, che vuole impossessarsi dell'alieno.

E.T. l'extraterrestre - una scena del film

Il film uscì negli Stati Uniti l'11 giugno 1982. La storia del dolce alieno abbandonato sulla terra e il suo commovente rapporto con il bambino, Elliott, ha appassionato da subito gli spettatori. E.T. L'extraterrestre, distribuito dalla Universal Pictures, raccoglie un grande successo al botteghino, superando il record allora detenuto da Guerre Stellari (del 1977) come film che incassò di più nella storia del cinema. Alla notte degli Oscar del 1983, la pellicola di Spielberg vince quattro statuette, tra cui migliori effetti speciali e miglior colonna sonora. Curiosità: Harrison Ford ha girato un cameo nel film, nel ruolo del preside della scuola di Elliott, ma la scena è stata tagliata dal montaggio finale del film!

