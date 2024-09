Estranei: l'edizione Blu-ray del film con Andrew Scott e Paul Mescal è in offerta su Amazon

Su Amazon sia se avete apprezzato Estranei al cinema, sia se lo avete perso, vi segnaliamo che è disponibile in versione Blu-Ray in offerta.

Arrivato al cinema nel corso del 2023 e diretto da Andrew Haigh, Estranei ha colpito pubblico e critica sia attraverso una scrittura sensibile e struggente, che le interpretazioni del suo cast, perfettamente in parte. Estranei altro non è se non un dramma intimo e malinconico, incentrato sulla solitudine e sulla ricerca di connessioni, tematiche affrontate attraverso un approccio onirico e fantasmagorico. La sua storia si sviluppa partendo dal punto di vista del protagonista principale, Adam (un magnifico Andrew Scott), e da lui si muove avvolgendone gli anfratti più profondi, personali e privati, coinvolgendo nell'equazione passato, presente ed eventuale futuro.

Per questo e altri motivi vogliamo segnalarvi che l'edizione Blu-ray di Estranei è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito potete trovare il film, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, a 14,52€, con uno sconto del 7% sul prezzo più basso recente indicato. Se interessati all'acquisto o a maggiori informazioni sulla pellicola in questione, passate dal seguente box o cliccate su questo indirizzo. Affrettatevi che si tratta di un'offerta a tempo.

Di cosa parla Estranei?

Il racconto di Estranei si sviluppa intorno al personaggio di Adam, uno sceneggiatore che, nel modo più inspiegabile possibile, torna nella sua casa d'infanzia per trovare ispirazione. Qui lo vediamo scoprire che i suoi genitori, morti anni prima in un incidente, sembrano essere ancora in vita e lo accolgono come se nulla fosse cambiato, come se non fosse trascorso neanche un giorno dal loro ultimo saluto. Mentre si confronta con il trauma e i ricordi del passato, Adam intraprende anche una relazione romantica con Harry (Paul Mescal), un vicino di casa. Con l'evolversi degli eventi l'esistenza del nostro resta avvolta in una coltre che quasi la sospende fra nostalgia, sentimenti e confusione.

Se avete apprezzato Estranei al cinema, ma anche se non avete avuto modo di vederlo sul grande schermo, questa è l'occasione perfetta per recuperare una pellicola forte ed emotivamente impattante, indelebile.