Estranei: l'edizione Blu-ray del film con Andrew Scott e Paul Mescal scontata su Amazon

L'edizione Blu-Ray di Estranei è in sconto su Amazon.

Un viaggio nei confini tra realtà e memoria: Estranei in Blu-Ray

L'intreccio tra il mistero e l'intimità più profonda prende forma in Estranei, disponibile su Amazon in un'edizione Blu-Ray pensata per immergere lo spettatore in un'esperienza che sa come lasciare il segno. Il film esplora l'inaspettato e l'onirico, seguendo Adam nel suo incontro con Harry, un enigmatico vicino che sconvolge le sue percezioni, in parallelo a un'inaspettato ritorno nella casa d'infanzia, dove i confini del tempo e dello spazio si dissolvono.

Con un video in alta definizione 1080p e audio DTS-HDMA 5.1, questa versione Blu-Ray del film diretto da Andrew Haigh porta le immagini che hanno segnato al cinema direttamente a casa. I contenuti speciali, come Le radici della storia e Costruire il mondo di Adam, offrono un accesso esclusivo dietro le quinte, approfondendo le dinamiche creative dietro Estranei.