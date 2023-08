Estate 2023: il film con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes non è quello che pensate

L'estate 2023 è stata (e continua ad essere) una stagione ricca di grandi film, ma quale titolo si sarà posizionato in cima alla classifica di gradimento secondo Rotten Tomatoes, il celebre sito aggregatore di recensioni? La risposta potrebbe sorprendervi.

Niente Barbie né Oppenheimer

Non è nessuno dei due film più chiacchierati del momento ad occupare la prima posizione su Rotten Tomatoes, a dispetto di quel che potessero credere in molti.

Sembra invece che, a guadagnarsi i più alti elogi di critica e pubblico sia stato Tartarughe Ninja: Caos Mutante.

"Con un 97%, #TMNTMovie è ora il film estivo dal punteggio più alto su @RottenTomatoes, superando #MissionImpossible (96%), #AcrossTheSpiderVerse (95%) e #Oppenheimer (93%)" scrive Erik Davis di Fandango su Twitter, e riporta anche Comicbook.

Né Tom Cruise, né la coppia formata da Margot Robbie e Ryan Gosling, né Spidey o Cillian Murphy sono dunque riusciti a battere le quattro tartarughe ninja tanto amate da grandi e piccini.

E a voi, ha sorpreso questo risultato?

Tartarughe Ninja: Caos Mutante

" Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Paramount.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante arriverà il 23 agosto nei cinema italiani.