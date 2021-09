Essere James Bond, su Apple TV in streaming da oggi

In vista dell'uscita di No Time To Die, il documentario Essere James Bond sarà disponibile gratuitamente e in esclusiva su Apple TV a partire da oggi 7 settembre.

In questa speciale retrospettiva di 45 minuti, Daniel Craig si confessa e riflette sui suoi 15 anni di avventura nei panni di James Bond. Con filmati d'archivio mai visti prima, da Casino Royale al prossimo 25° film della saga, l'attore condivide i suoi ricordi personali in una conversazione con i produttori di 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, dato che quella in No Time To Die sarà la sua ultima interpretazione come James Bond. Essere James Bond è diretto da Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool) e prodotto da Charlie Thomas, Carla Poole e Special Treats Productions. Colin Burrows è il produttore esecutivo.

Locandina di Essere James Bond

No Time to Die è stato uno dei titoli che nell'ultimo anno hanno subito le conseguenze della chiusura dei cinema in tutto il mondo e si è persino, brevemente, ipotizzato che il nuovo capitolo della storia di James Bond potesse essere distribuito direttamente in streaming. I produttori hanno però deciso che l'agente 007 dovesse tornare inizialmente sul grande schermo, per permettere ai fan di apprezzare lo spettacolare lungometraggio.

Nel venticinquesimo capitolo della storia dell'agente 007 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.