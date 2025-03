Un esperto di James Bond svela chi sarebbe l'attore perfetto per i prossimi film: ecco di chi si tratta

Uno dei più grandi esperti del franchise di James Bond ha svelato quale pensa sia la scelta perfetta come erede di Daniel Craig nell'iconico ruolo della spia.

Il franchise di James Bond è ora nelle mani di Amazon e i fan sono in attesa di scoprire chi erediterà l'iconico ruolo della spia britannica dopo l'addio di Daniel Craig.

Un esperto del mondo di James Bond, il direttore di 007 Magazine, ha ora dichiarato che secondo lui c'è solo un attore che potrebbe interpretare nel migliore dei modi il protagonista.

La preferenza dell'esperto

Graham Rye, da molti anni totalmente immerso nell'universo di 007, ha infatti dichiarato a GBNews: "C'è solo un attore lì fuori al momento che potrebbe rendere giustizia al personaggio. Lui è scozzese e il suo nome è Stuart Martin".

Il responsabile del magazine ha poi aggiunto: "Potrebbe interpretarlo davvero alla maniera di Sean Connery".

Una foto di Stuart Martin

Stuart Martin ha recitato in vari progetti diretti da Zack Snyder come Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Army of Thieves e Twilight of the Gods, la serie animata che lo ha visto impegnato in veste di doppiatore.

L'attore è stato inoltre protagonista di Miss Scarlet and the Duke, dell'horror Dampyr e di Surviving Earth.

Un nome apprezzato dagli addetti ai lavori

In precedenza anche una fonte vicina ai produttori aveva indicato il nome di Martin come uno dei potenziali interpreti di James Bond, sottolineando che era uno dei preferiti per la parte e ribadendo che sarebbe stato importante avere nuovamente un agente 007 scozzese.

Per ora non resta che attendere ulteriori sviluppi e scoprire quale sarà l'approccio di Amazon al progetto. Pierce Brosnan, ex interprete della spia, ha recentemente condiviso la sua speranza che lo studio "gestisca il lavoro e il personaggio con dignità, immaginazione e rispetto".