Escape The Undertaker: il trailer dell'horror interattivo Netflix sul wrestling

La star del wrestling The Undertaker si prepara ad accogliere i rivali nella sua casa stregata nel trailer dell'horror interattivo Netflix Escape The Undertaker.

Tempo fa Netflix aveva promesso nuovi contenuti interattivi in arrivo. Detto fatto! La piattaforma ha lanciato il trailer di un nuovo film interattivo, Escape The Undertaker. Il film vedrà protagonista la star del wrestling Undertaker in una storia horror a scelta, come anticipa il promo.

In Escape the Undertaker, le Superstar della WWE e il tag team decorato dei New Day si presentano nella villa di Undertaker dove il folle wrestler ha preparato loro una trappola. La villa di Undertaker è una casa infestata dai fantasmi, piena zeppa di sfide soprannaturali. Nel trailer, vediamo nebbia potenzialmente fatale, alcune trappole in stile Saw con ragni e un obitorio pieno di corpi. I New Day sono lì per impossessarsi di un'urna soprannaturale che Undertaker ha trovato perché credono che aggiungere il suo potere al loro "potere positivo" li renderà inarrestabili. The Undertaker, tuttavia, ha in programma di prendere la loro positività e le loro anime per potenziare ulteriormente l'urna.

Questa non è la prima avventura interattiva di Netflix. Dopo il successo di Black Mirror: Bandersnatch, la piattaforma streaming ha deciso di creare più film e speciali in stile "scegli il tuo". In effetti, il regista di Escape The Undertaker Ben Simms ha lavorato in precedenza all'avventura di sopravvivenza Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo, con Bear Grylls.

Netflix sta attualmente preparando la sua prima serie interattiva, Jigsaw, con Giancarlo Esposito, attualmente in lavorazione a a New York City.