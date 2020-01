Escape from Pretoria: il trailer del film con Daniel Radcliffe

Escape from Pretoria, di cui è stato diffuso il nuovo trailer, vedrà come protagonista un quasi irriconoscibile Daniel Radcliffe, interprete del film tratto da una storia vera.

Nel video si vede il protagonista venir condannato a un periodo da trascorrere in carcere e iniziare a pianificare una fuga. Il giovane inizia quindi a organizzare in ogni dettaglio il modo in cui, insieme ad altri detenuti, potrebbe riuscire a scappare.

Il film seguirà gli eventi con al centro l'attivista sud africano che venne imprigionato nella brutale prigione di Pretoria per aver lavorato con l'African National Congress, un'organizzazione che cercava di porre fine all'apartheid. Jenkins, insieme a due compagni di cella, riuscì a fuggire dal carcere grazie a nove chiavi fatte a mano mentre Denis Goldberg, che sarà interpretato da Sam Neill, distraeva la guardia, dando così ai suoi amici una chance di evadere. Nel cast di Escape From Pretoria con protagonista Daniel Radcliffe ci saranno anche Nathan Page e Mark Leonard Winter.

La sceneggiatura si basa sull'autobiografia di Jenkins intitolata Inside Out: Escape From Pretoria Prison.