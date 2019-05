Errori nei film e nelle serie TV, da Il Trono di Spade 8 a Il Gladiatore (VIDEO)

Gli errori nei film e nelle serie tv sono più frequenti di quanto si possa immaginare. Di recente se n'è parlato grazie ad una curiosa sequenza de Il Trono di Spade 8, ma anche i grandi classici del cinema hanno i loro memorabili difetti che solo i fan più attenti hanno notato.

Avete per caso visto qualche tazza Starbucks nella vostra serie tv preferita recentemente? In onore dell'ormai noto errore di distrazione commesso dalla serie HBO Il Trono di Spade 8, il nuovo speciale video di Movieplayer.it vi porta alla scoperta dei più famosi e particolari errori nei film e serie TV, da Il Gladiatore all'ottava stagione dello show HBO che proprio in questi giorni si sta concludendo.

Il trono di spade 8x04: Emilia Clarke e una tazza di Starbucks

Per chi se lo fosse perso, nella quarta puntata dell'ottava stagione de Il trono di spade, è comparsa a Grande Inverno, tra calici e oggetti di scena, una "modernissima" tazza della famosa catena di caffè statunitense Starbucks. L'errore è stato riconosciuto dall'HBO, mentre Sophie Turner si è presa la colpa per poi tentare di passarla ad Emilia Clarke, la quale, in effetti, è presente proprio nella famigerata scena in cui compare la tazza da asporto. Insomma, questa piccola distrazione ha stimolato giornate di indagini e tantissimi effetti comici tra cui addirittura una sketch del Saturday Night Live.

La storia del cinema è piena di piccoli simpatici errori che sono diventati caratterizzanti nella cultura popolare, come ad esempio la comparsa di un uomo in jeans durante una scena de Il gladiatore firmato da Ridley Scott. Ripercorriamo la storia degli errori sul piccolo e grande schermo nel nostro speciale video.

Come possiamo vedere nel video a cura di Giuseppe Grossi e Giordana Moroni, si parla de Il Trono di Spade 8 e dell'errore della tazza Starbucks, ma anche degli errori de Il Gladiatore (nel film di Ridley Scott si vede addirittura una bottiglia di acqua minerale!) e di film come Braveheart (in cui appaiono delle automobili), Pirati dei Caraibi: la Maledizione della Prima Luna, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta e Il signore degli anelli - la compagnia dell'anello.